Morto nel carcere di Parma Mario Serpa, a capo del clan di Paola

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – “L’incendio dell’auto, avvenuto sotto la propria abitazione nel centro cittadino, di proprietà del capogruppo PD al Consiglio comunale di San Giovanni in Fiore è un atto di inaudita e grave violenza“. A dichiararlo è l’onorevole Enza Bruno Bossio.

“Nell’esprimere forte solidarietà all’avvocato Domenico Lacava, confido che sia fatta piena luce e che vengano individuati movente ed esecutori. Un attentato verso un rappresentante delle istituzioni, condotto con spavalderia e spregiudicatezza che turba e mette a dura prova i livelli di sicurezza e di ordine pubblico di una comunità che storicamente si è caratterizzata per il suo alto senso civico e solidale”. “Occorre una reazione democratica- ha ancora affermato la deputata del PD – per un adeguato contrasto a queste forme di brutale violenza . Sarebbero sbagliati sottovalutazioni o atteggiamenti di superficialità. A tal fine, ritengo opportuno sottoporre il caso all’attenzione del Ministero dell’Interno, affinché sia valutata l’opportunità di assumere misure di tutela finalizzate a garantire la sicurezza all’amico Lacava ed ai suoi familiari”.

Italia Viva: “Ferma condanna, sicuri che presto si farà piena luce”

“Tutta la nostra vicinanza al consigliere comunale di San Giovanni in Fiore, Domenico Lacava. Consapevoli che presto si farà luce su quanto accaduto, siamo certi che il vile atto subito nelle scorse ore non fermerà il suo impegno politico e professionale”. E’ quanto si afferma in una nota di Italia Viva Calabria in merito all’incendio della vettura del capogruppo Pd al Comune di San Giovanni in Fiore.