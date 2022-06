Mare pulito scrive al Prefetto di Cosenza “vietare la circolazione notturna degli autospurgo”

DIPIGNANO (CS) – Nella giornata di oggi si è tenuta a Dipignano una seduta del consiglio comunale guidato dal sindaco Gaetano Sorcale. Tra i punti all’ordine del giorno è stata presentata l’approvazione delle tariffe per il servizio idrico e della Tari, le quali, nonostante gli appelli del capogruppo di minoranza Antonio Giaccari, sono state confermate dal voto di tutti i consiglieri di maggioranza. A questo proposito, in una nota, il Consigliere Giaccari esprime tutta la sua delusione e amarezza a riguardo, imputando alla maggioranza la poca attenzione verso i propri cittadini.

“Stiamo vivendo un momento politico particolare nel nostro territorio, un momento che dovrebbe portare questo esecutivo a doverose riflessioni, momento nel quale i cittadini non si sentono al centro di nessun progetto – dichiara Giaccari. A rendere la situazione ancora più precaria e infuocata, stamattina è stata la conferma della tariffa del servizio idrico mantenuta sullo standard dei livelli precedenti, quando il servizio veniva gestito da una ditta privata, e quindi quando la tariffa subiva l’incremento accessorio per garantire gli utili all’azienda appaltatrice.

Ora non capisco perché, continua Giaccari, dopo l’internalizzazione sofferta della gestione, si debbano mantenere le stesse tariffe, che peraltro non sono accompagnate da un progetto d’investimento sul servizio, invece di determinare una riduzione della spesa per le tasche dei cittadini, gia’ tartassate dai costanti aumenti decisi dallo stato centrale.

Questo era per me il momento giusto per venire incontro ai dipignanesi con un taglio netto del costo della spesa relativa al servizio idrico, dando un seguito positivo all’operazione di internalizzazione, ma purtroppo la nostra comunità si ritrova a pagare servizi che vengono erogati in modo incostante e scellerato.

Noi dal nostro canto – conclude Giaccari – cercheremo in tuti i modi di contrastare questa politica burocratica e austera che si è abbattuta sul nostro territorio, tenendo sempre fede alle nostre promesse.Saremo sempre dalla parte dei più deboli e dei più bisognosi, cercando di in tutti i modi di far ragionare questa maggioranza e cercando di garantire, nel limite delle nostre funzioni, i diritti dei nostri cittadini”.