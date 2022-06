CAROLEI (CS) – Francesco De Luca, unico candidato a sindaco di Carolei dopo la ricusazione della lista dell’avversario Iannucci, spente le polemiche e i fuochi d’artificio, racconta con amarezza l’esperienza della tornata elettorale dello scorso 12 giugno. Il quorum non è stato raggiunto e dopo i clacson e addirittura le cene per festeggiare, a Carolei ora, la gestione del Comune, è affidata ad una giovane commissaria, Antonella Regio.

Francesco Iannucci è stato dichiarato decaduto da sindaco e incandidabile, per una condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa, emessa nel 2019 per bancarotta. Ma nonostante ciò, ha voluto festeggiare la sua “non vittoria” sul suo ex vicesindaco e concorrente. Iannucci, ricordiamolo, aveva presentato ricorso al Tar che è stato respinto, rimanendo fuori dai giochi. Quello che rimane è che a vincere, alle scorse elezioni, non è stata Carolei. La piccola cittadina alle porte di Cosenza continua a rimanere divisa.

«La democrazia si esprime attraverso il voto. Non votare o invitare al non voto è antidemocratico» aveva sottolineato De Luca dopo che Iannucci a sua volta, pochi giorni prima del voto, aveva invitato i cittadini a non esercitare il loro diritto. L’eterno dualismo tra Carolei e Vadue dunque, è apparso con maggiore evidenza e la reazione di chi ha sostenuto Iannucci, anche se non candidabile, non è piaciuta a molti. Eliminare De Luca per festeggiare un commissariamento, ha rappresentato la vera sconfitta.

“Muri umani per impedire di votare”

Il giorno delle elezioni inoltre, sono stati segnalati dei veri e propri “muri umani” che hanno spinto tanti elettori a non votare, e a nulla è valsa la richiesta di intervento alle forze dell’ordine. Dopo il quorum mancato, gli insulti rivolti al candidato sindaco Francesco De Luca e sostenitori, e i festeggiamenti con tanto di sfilata del carro con a bordo il “non vincitore”, la situazione è questa: Carolei è retta da un commissario chiamato a svolgere l’ordinaria amministrazione.

Passate alcune settimane dal giorno delle elezioni comunali, Francesco De Luca, ha voluto raccontare quanto accaduto quel 12 giugno: “E’ successo di tutto e di più. Su Vadue la tornata elettorale si è svolta in maniera fluida e onesta, mentre su Carolei si è formata una ‘muraglia umana’ che non ha permesso, il giorno del voto, di far esercitare ai cittadini il loro diritto. La domenica delle votazioni, sul seggio di Carolei, (con tanto di ombrellone davanti al seggio alle prime ore del mattino) hanno tentato di distogliere le persone a votare. Ho chiamato personalmente le forze dell’ordine – spiega De Luca – e di allertare tutti gli organi preposti, ma ho visto l’assenza delle istituzioni”. “Ad Antonella Regio, nuovo commissario, auguro buon lavoro e spero che possa lavorare per il bene della comunità tenendo presente le opportunità del Pnrr e i progetti in itinere. Quello che si è dimenticato, e che mi dispiace, è che Carolei è un Comune in dissesto”.

“Ricandidarmi? Non se ne parla, ma deciderò con il gruppo”

Ad aprile dovrebbero svolgersi le prossime elezioni ma data l’esperienza vissuta De Luca spiega: “Le mie intenzioni? Non se ne parla, ma deciderò con il gruppo che mi ha sostenuto e ha creduto in me. Da settembre in poi dialogheremo e decideremo se scendere in campo per il bene del nostro paese”.

L’accanimento, perchè?

“E’ scaturito da parte del gruppo e del sindaco uscente – spiega De Luca – che non hanno digerito che io sia uscito dall’amministrazione per mettere in campo la mia lista. Ma io l’ho sempre detto con chiarezza: non ero d’accordo con lui, in quanto responsabile dell’ufficio finanziario, sulla gestione degli ultimi anni, ma non sull’indirizzo politico. La sua gestione del Comune semplicemente non coincideva con i miei valori”.