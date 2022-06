San Giovanni in Fiore, salva la festa del patrono “rischiava di saltare, ci siamo imposti”

FALCONARA ALBANESE (CS) – Il comune di Falconara Albanese, con una nota inviata alla nostra redazione, interviene fare alcune precisazioni in merito alla conferenza stampa indetta ieri dal Presidente Occhiuto (che ha annunciato lo stanziamento di 3 milioni di euro per risolvere le criticità di diversi depuratori sulla fascia tirrenica calabrese), sia per spiegare come saranno utilizzati i 210.000 € stanziati per il comune di Falconara, ma anche per precisare che il Sindaco Candreva si è detto rammaricato dopo che durante l’intervista rilasciata ieri da Occhiuto, parlando in particolare degli scarichi abusivi, il Presidente abbia spiegato che durante alcuni controlli è stato scoperto un fiume-fogna a Falconara Albanese. Dal Comune evidenziano che si è trattata di una svista del Governatore, visto che “Il fiume fogna – spiega Matteo Capitani, consigliere di maggioranza – è stato sì scoperto dalla Regione Calabria, ma in un altro comune e non a Falconara Albanese, che fortunatamente non ha di questi problemi”.

“Fondi per il collettamento tra i depuratori di Falconara e San Lucido”

“Falconara Albanese – spiega ancora Capitano – è tra i comuni che riceverà più fondi (€ 210.000) nonostante il suo impianto di depurazione non sia listato tra i 14 commissariati dalla Regione Calabria per il mal funzionamento di sezioni impiantistiche deputate alla depurazione delle acque reflue. Alla base di tale scelta, secondo quanto emerso dall’incontro avvenuto lo scorso lunedì tra il Presidente Occhiuto ed i sindaci dei comuni della costa tirrenica calabrese, c’è un importante progetto promosso dall’amministrazione comunale falconarese, in piena sinergia con il comune di San Lucido, che consta della realizzazione di un tratto di collettamento tra il depuratore di Falconara Albanese ed il depuratore di San Lucido atto a garantire l’efficace funzionamento del primo nel periodo di maggiore affluenza turistica.

“Il fiume fogna? Svista del Presidente. Non è nel nostro Comune”

“Un grande risultato per la nostra gente e per i turisti”, commenta invece il sindaco di Falconara Albanese, Francesco Candreva, che aggiunge “restituiremo un mare pulito ai calabresi e a chi verrà a visitare le nostre terre, grazie alla spinta di una Regione che si dimostra finalmente vicina ai problemi tangibili della gente. Si dice, infine, rammaricato per uno spezzone di intervista in cui il Presidente Occhiuto, erroneamente, afferma che la Regione Calabria ha scoperto un “fiume fogna” a Falconara Albanese: “Sono dispiaciuto dell’accaduto, ma non indispettito. Quando si parla di questi temi delicati basta citare, com’è accaduto, un comune per un altro per creare un danno all’immagine importante, ma può capitare a tutti di sbagliare. Ringraziamo il Presidente Occhiuto per l’impegno profuso e gli rinnoviamo l’invito a presenziare all’inizio dei lavori di efficientamento del nostro impianto di depurazione“.