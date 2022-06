Firmato il Cis Calabria, 227 milioni di progetti finanziati. Ecco quelli del cosentino

COSENZA – Il tanto atteso Contratto Istituzionale di Sviluppo è arrivato anche per la Calabria e “rappresenta un unicum rispetto agli altri CIS che abbiamo avviato finora: riguarda l’intero territorio regionale, attraversa le competenze di sei Ministeri, ha raccolto un numero record di adesioni e progetti e impegna risorse altrettanto significative”. Con queste parole, il ministro Mara Carfagna ha introdotto la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo ‘Svelare bellezza’, riservato al territorio calabrese.

Raggiunge così una tappa importante il percorso avviato il 19 ottobre 2021 con il primo tavolo di concertazione e proseguito con l’invio di ben 1.180 proposte, per un valore di 6,75 miliardi di euro, da parte degli enti territoriali. “Un lavoro che rappresenta un bell’esempio di dialogo e di rapporti istituzionali, di cui questo Paese ha bisogno”, ha sottolineato la sottosegretaria Dalila Nesci, che detiene la delega a questo CIS e quindi ha seguito l’intero percorso, fino alla firma di oggi a Tropea, e continuerà a farlo.

La prima selezione, condotta dagli uffici dell’Agenzia per la Coesione territoriale insieme a quelli della Regione Calabria, ha individuato 890 interventi (valore: circa 3,5 miliardi di euro), distribuiti lungo tutto il territorio regionale e presentati da 325 enti diversi, tra i quali circa l’80% dei Comuni calabresi, le 4 Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria e gli enti parco del Pollino e dell’Aspromonte. I progetti sono stati quindi valutati sulla base delle loro strategicità (sostenibilità ambientale, creazione di partnership, impatto sociale e occupazionale, integrazione con altri investimenti pubblici e stimolo all’iniziativa privata), complementarietà (cioè, l’integrazione con la programmazione regionale e con altre progettualità sul territorio) e cantierabilità (rapidità di ‘messa a terra’).

Sono stati così selezionati 110 interventi a priorità alta, che riceveranno subito un finanziamento pari a 226,97 milioni di euro provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, che dovrà essere approvato in via definitiva dal CIPESS. Si tratta della quota più elevata di risorse riservata finora a un CIS proposto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale. I 318 progetti a priorità media e, a seguire, i 462 a priorità bassa potranno essere finanziati a seguito di ulteriori disponibilità di risorse.

Per questo – ha precisato il ministro Carfagna – il CIS Calabria “rappresenta un work in progress, che via via integrerà amministrazioni e progetti per allargare la sua sfera d’azione e renderla più incisiva sui territori”. La maggior parte degli interventi individuati sono legati a tematiche ambientali, alla valorizzazione di risorse naturali e alla riqualificazione urbana, seguiti da quelli dei comparti della cultura e del turismo e dalla tutela delle minoranze etno-linguistiche.

Tutti i progetti finanziati nei Comuni del cosentino

Sono 36 i progetti in 35 Comuni e oltre 50 milioni di euro per la provincia di Cosenza. Eccoli qui di seguito riportati:

Altomonte (CS): Borgo del gusto: 1.418.000,00 €

Buonvicino (CS) : Sveliamo la bellezza/beaubourg – borghi, arte & gusto della riviera dei cedri” – interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e di mobilità sostenibile nel comune di Buonvicino: 1.000.000,00 €

Campana (CS) – Valorizzazione del territorio e creazione di un museo della cultura contadina: 1.200.000,00 €

Canna (CS) – Percorso di fede e via dei mulini: 3.000.000,00 €

Cassano allo Ionio (CS) – Parco naturalistico “Torre di Milone” e teatro all’aperto: 1.785.000,00 €

Castrovillari (CS) – Recupero e riqualificazione della piazza antistante il castello aragonese, del fossato e dell’arena: 1.715.800,00 €

Celico (CS) – Orme gioachimite: i cammini dell’abate: 1.000.000,00 €

Cerchiara di Calabria (CS) – “Alla scoperta del borgo di Cerchiara di Calabria: il terrazzo panoramico sullo Jonio” Recupero e rifunzionalizzazione di percorsi storici e valorizzazione delle risorse naturali: 2.050.000,00 €

Cerisano (CS) – Cerisano borgo swing: 1.300.000,00 €

Cerzeto (CS) – Percorsi identitari Arbereshe, tra cultura, tradizioni e fede: 1.000.000,00 €

Corigliano-Rossano (CS) – Recupero e valorizzazione del faro di capo Trionto da destinare a parco biomarino ed hub culturale: 1.930.000,00 €

Crosia (CS) – Recupero e valorizzazione di Palazzo de Capua, da adibire a museo: 1.080.000,00 €

Diamante (CS) – Beaubourg dei borghi arte & gusto della riviera dei cedri”- rigenerazione urbana del centro Storico di diamante /restlyng del borgo ed accessibilita’ globale: 1.400.000,00 €

Ente Parco Pollino – Valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza: rifunzionalizzazione dei caselli Ferroviari dismessi, lungo la pista ciclabile del pollino, per un percorso tra paesaggio, biodiversità e cambiamenti climatici: 2.980.000,00 €

Francavilla Marittima (CS) – “Il borgo dei sapori dei tesori e della conoscenza”: 2.850.000,00 €

Grimaldi (CS) – Il borgo di Isabella D’Aragona, un itinerario tra legenda e tradizione: 2.389.374,56 €

Laino borgo (CS) – Intervento integrato di ospitalità diffusa nel comune di Laino Borgo: 2.207.131,24 €

Lungro (CS) – Ristrutturazione del fabbricato “domestico” da adibire a casa della cultura arbёreshё e museo Intitolato a Enzo Domestico “Kabregu”: 1.200.000,00 €

Mandatoriccio (CS) – Realizzazione del nuovo parco avventura “Montagnella“: 1.234.198,40 €

Mangone (CS) – Tradizione – interventi di riqualificazione urbana e realizzazione di un percorso naturalistico -ambientale dal centro storico alla necropoli: 1.200.000,00 €

Montegiordano (CS) – Ammodernamento lungomare Montegiordano marina: 1.250.000,00 €

Mormanno (CS) – Vivere il Pollino – interventi integrati per lo sviluppo del turismo tramite la valorizzazione. del patrimonio esistente, la realizzazione di strutture ricettive e la mobilità sostenibile: 2.075.000,00 €

Oriolo (CS) – Riqualificazione polo culturale teatrale “La Portella – San Giacomo”: 1.400.000,00 €

Paola (CS) – Lungomare s. Francesco di Paola e completamento centro di accoglienza, promozione turistica e servizi annessi sul lungomare San Francesco di Paola: 2.686.410,00 €

Papasidero (CS) – Riqualificazione aree pubbliche lungo il fiume e recupero dei percorsi naturalistici nella valle del lao: 2.326.176,00 €

Paterno Calabro (CS) – Progetto di riqualificazione urbana, cultura e turismo religioso: 2.443.497,41 €

Roseto Capo Spulico (CS) – Progetto di riqualificazione delle aree rurali “il circuito della bellezza”. Recupero delle ex scuole di campagna per la creazione di poli integrati di un percorso turistico sportivo: 2.000.000,00 €

San Basile (CS) – Lungo le strade di Skanderberg: 2.500.000,00 €

San Demetrio Corone (CS) – Recupero fabbricato ex farmacia macchia albanese e casa de rada: 1.100.000,00 €

San Giovanni in Fiore (CS) – Flor-Food: Parco agroalimentare ed enogastronomico all’interno del borgo florense: 1.550.000,00 €

San Pietro in Amantea (CS) – Il borgo tra terra e mare di San Pietro in Amantea: 1.000.000,00 €

Santa Maria del Cedro (CS) – Welcome costa dei cedri, porta di apollo “i giardini del mare” – riqualificazione e Sistemazione costiera a servizio delle attività balneari”: 1.510.000,00 €

Sant’Agata D’Esaro (CS) – Riqualificazione del borgo: 1.500.000,00 €

Terranova da Sibari (CS) – Sulle orme di Federico II ‐ la terra dei due papi ‐ Terranova da Sibari borgo della fede: 1.500.000,00 €

Tortora (CS) – beaubourg dei borghi “arte e gusto” riviera dei cedri – il borgo degli antichi sapori e dei vicoli d’arte: 1.212.000,00 €

Vaccarizzo Albanese (CS) – Udhët gjitonia: 2.000.000,00 €