Trovato senza vita l’anziano di Rende disperso da ieri

MENDICINO (CS) – E’ iniziata con una serie di attività sportive svoltesi presso il parco fluviale, la manifestazione di inclusione in occasione dei venti anni della istituzione della “Giornata Mondiale del Rifugiato”, celebrata dall’amministrazione comunale di Mendicino, nel cosentino, in collaborazione con la cooperativa sociale de Il Delfino. Numerosi sono stati i bimbi di Mendicino e dei centri di accoglienza presenti sul territorio comunale che si sono cimentati in giochi popolari, partite di pallavolo, di basket. A seguire poi si è svolta una partita di calcio tra ragazzi, mentre in serata si è tenuta una tavola rotonda, alla presenza di amministratori.

“Il Terzo Settore in questi anni, – come ha spiegato il presidente del Delfino, Renato Caforio, – si è affiancato agli organismi dello Stato per garantire una serie di servizi”. Mentre il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo ha rimarcato il ruolo dei comuni che hanno avuto e stanno avendo, per quel che riguarda l’accoglienza. “I comuni, ha affermato Palermo – sono stati attori protagonisti di questa sfida, capaci di accogliere migliaia di rifugiati”.