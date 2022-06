PAPASIDERO (CS)- Si è conclusa con successo a Papasidero, la prima edizione dell’Outdoor Sports Day, evento interamente dedicato agli sport all’aria aperta, svoltosi sabato scorso, in tutto il territorio della valle del fiume Lao. La giornata è stata organizzata dall’associazione di promozione turistica Visit Papasidero e dal Comune di Papasidero. Tanti i partecipanti che hanno potuto realizzare le attività sportive; come: rafting, paintball, quad, trekking in acqua, parco avventura, canyoning, cicloturismo, orienteering, trekking culturale tra gli affreschi dei monaci basiliani e le vie della storia. Visite anche nella suggestiva Grotta del Romito e nel centro storico del paese.

La manifestazione ha fatto registrare numerosi partecipanti che hanno preso a tante attività sportive. A proposito di ciò il ciclista del Team Terun Rossano Bruno ha dichiarato: “Il cicloturismo è uno sport coinvolgente, che sta unendo turismo, divertimento e conoscenza del territorio, questa è la nostra iniziativa squadra , il team Terun in collaborazione con Sport Outdoor dalla California un gruppo di americani e non solo, molto agente proveniente da tutto il mondo per una settimana nella nostra zona, nell’alto Tirreno Cosentino, il Parco del Pollino per poter visitare i posti più belli”. Il sindaco di Papasidero, Fiorenzo Conte ha commentato così il successo dell’evento: “questa giornata è andata benissimo, abbiamo avuto una grande affluenza di turisti e di sportivi, organizzata tra noi, comune di Papasidero e l’organizzazione turistica visit Papasidero, cerchiamo di valorizzare la valle del fiume Lao.