CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – In occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna “Sicuri sul Sentiero”, tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC), in collaborazione con il CAI di Cosenza, sono stati presenti ieri, presso il “Centro Visite Cupone” nel Parco Nazionale della Sila, con uno stand espositivo per far conoscere le attività del CNSAS, le attrezzature di soccorso e per fornire tutte le informazioni utili per frequentare la montagna in sicurezza e per parlare di prevenzione.

E’ durante la stagione estiva che si concentrano la maggioranza degli interventi di soccorso e l’escursionismo occupa, come sempre, i primi posti delle statistiche degli interventi del Soccorso Alpino. La pianificazione preventiva del percorso in base alla propria condizione psico-fisica e un equipaggiamento di base adeguato (particolare attenzione alle calzature; avere nello zaino un ricambio completo asciutto, una giacca anti piogga/vento, cibo e soprattutto delle bevande, un piccolo kit di pronto soccorso e una lampada frontale) sono accorgimenti importantissimi. E inoltre, i tecnici del SASC consigliano di: “Attivare l’ app “salvavita” GEORESQ sul cellulare! Aiuterà noi soccorritori a trovarti in caso di bisogno.”

La manifestazione, che ha avuto un grande successo, ha potuto contare sulla presenza di tanti escursionisti, appassionati di sport di montagna e famiglie.