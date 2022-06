MONTEGIORDANO (CS) – Per consentire i lavori di adeguamento agli impianti di illuminazione, ventilazione, semaforici, S.O.S. e tecnologi delle gallerie lungo la strada statale 106 Var ‘di Montegiordano’, l’Anas ha comunicato la necessità di disporre limitazioni al transito veicolare in provincia di Cosenza. Le attività interessano le gallerie ‘Montegiordano’, ‘Vittoria’ e ‘Cardona’, in direzione Reggio Calabria e in direzione Taranto, dal km 3,400 al km 0,000.

Nel dettaglio, fino alle 17:00 di oggi sarà in vigore la chiusura della carreggiata sud della SS106 Var con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo Montegiordano nord e rientro in carreggiata sud all’altezza dello svincolo di ‘Baia Bella’.

A partire da domani venerdì 17 giugno e fino a sabato 18 giugno 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 17:00, sarà in vigore la chiusura della carreggiata nord con uscita obbligatoria in corrispondenza dello svincolo di Montegiordano sud e rientro in carreggiata all’altezza dello svincolo di Montegiordano nord. Il traffico veicolare, interdetto dalla chiusura di carreggiata, sarà deviato sul percorso alternativo rappresentato dal vecchio tracciato della SS106 ‘Jonica’, lungo la Marina di Montegiordano.