Longobardi: Gynestra promuove crowfunding per l’evento Minestra 2022

LONGOBARDI (CS) – Gynestra è un’associazione transfemminista intersezionale che nasce nel 2021 da otto giovani donne con diversi background nell’ambito artistico-culturale. Ha base a Longobardi, un centro in spopolamento che ha bisogno di uno scossone d’amore, di una spolverata delle proprie radici e di un cyber-ponte comunicativo che lo riallacci al resto del mondo.

L’associazione ha l’obiettivo di attivare una rigenerazione socio culturale dei luoghi in un’ottica inclusiva e attenta alla questione di genere. “Azione” e “intersezionale” sono tra le primissime parole esplorate dalle nostre menti. L’azione intersezionale diventa la chiave per aprire tabù, per creare connessioni, per bilanciare le differenze culturali, per poggiare l’orecchio sulle pareti del sud. L’obiettivo è normalizzare e rendere fruibili tematiche complesse, stimolare la riflessione, valorizzare le risorse, bussare sulle coscienze, creare un serbatoio di possibilità.

Come?

Attraverso azioni artistiche che stimolano il coinvolgimento attivo della comunità locale, dei/delle migranti e di chiunque passi di qui. Tra le attività finora organizzate da Gynestra ci sono reading, concerti, esposizioni artistiche, presentazioni di libri, costruzione e installazione di book crossing, talk, convegni, tavoli di discussione, incontri sulle violenze di genere in età adolescenziale, laboratori di danza di comunità e performance collettive nello spazio pubblico. C’è un evento, Minestra, che queste attività le contiene quasi tutte insieme, le rimescola e le propone ogni anno sul tavolo da gioco, ma con giocatori diversi.

Cos’è Minestra?

Minestra è un evento estivo multidisciplinare a cadenza annuale, che si svolge ad agosto nel centro storico di Longobardi, in provincia di Cosenza. Ha come obiettivo la riqualificazione del territorio, la promozione di artisti ed artiste, di enti e associazioni.

La finalità di Minestra è la riattivazione di un’area marginale, cioè quella condizione di sottosviluppo in contesti sviluppati (definizione OCSE) nella quale ricade, oltre a Longobardi, un gran numero di paesi della costa tirrenica cosentina, che spesso si abbandona alla rassegnazione data dall’emigrazione massiva o dall’assenza di beni e servizi ad essa conseguente, perdendo di vista le potenzialità intrinsecamente esistenti nel proprio territorio. L’evento Minestra vuole operare attraverso un’azione di riattivazione territoriale, mediante il coinvolgimento degli e delle abitanti permanenti e transitori del luogo nella preparazione e nella fruizione dell’evento stesso, offrendo un punto di vista del paese che ne valorizzi il potenziale umano e naturale e che ne fornisca una chiave di lettura contemporanea, artistica e complessa.

Minestra persegue come obiettivo l’inclusione sociale e la parità di genere, operando una scelta bilanciata nella rappresentazione di genere nello spazio culturale e popolare e portando all’interno dell’evento performer, attiviste e attivisti che svolgono attività di ricerca e/o artistiche su temi inclusivi, sociali e femministi, con la finalità di avvicinare la realtà territoriale del borgo ad esperienze umane e conoscenze che abitualmente emergono, invece, in contesti perlopiù urbani e cittadini.

Perché “Minestra”?

La minestra nella cultura italiana è un piatto semplice che la comunità ha arricchito, negli anni e nei luoghi, con diversi ingredienti.

Nella cultura e nel dialetto longobardese, la minestra è un legume estivo di facile fruizione, reperibilità e versatilità nella preparazione: sono questi i due concetti che un anno fa hanno dato origine al nome e all’evento Minestra. Minestra, infatti, è alla sua seconda edizione, la prima edizione è stata svolta con la collaborazione di sostenitori e sostenitrici private, piccoli imprenditori e imprenditrici locali e di associazioni volontarie che operano in diverse province calabresi, in un periodo in cui il terzo settore era in grandi difficoltà organizzative a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Quest’anno, attraverso il crowdfunding, contiamo di ingrandire il terreno già seminato di Minestra, ampliandone l’offerta artistica e la qualità tecnica.

Prevediamo, oltre alle esibizioni serali, dei laboratori che potranno essere espletati in un arco di tempo più ampio e che ci permettano di creare un’offerta non solo culturale ma anche formativa, coinvolgendo un maggior numero di persone anche nella fasi di progettazione, comunicazione e preparazione dell’evento.

Cosa realizzeremo con il vostro contributo?

Con la premessa che proporremo l’evento anche qualora non raggiungessimo il budget richiesto, utilizzeremo i fondi raccolti grazie al crowdfunding per l’allestimento di un’area adibita ai talk, alla musica e alle performance. Per chi contribuisce alla raccolta sono previste delle ricompense materiali ed esperienziali da svolgere in collaborazione con realtà del territorio.