CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Domenica 12 giugno, dalle 17 alle 22, si terrà presso il Palmeto di Schiavonea l’iniziativa sociale dal titolo “Mask to Ride- Nessuno escluso”, un progetto che si concentra sulle tematiche dello sport e della solidarietà legate alla disabilità. I due ospiti che gestiranno l’evento, saranno Alvaro Dal Farram in moto e Mattia Cattapan in motion in E-motion-drive. I due piloti porteranno grandi sorrisi e adrenalina a persone in difficoltà, con disabilità, malate o sole attraverso la mototerapia.

L’iniziativa è stata ideata da Mattia Catapan, atleta di enduro, rimasto coinvolto in un incidente il 3 marzo del 2013 durante una gara, in modalità a coppie svolta a Sacile che ha decretato per il malcapitato atleta la rottura della quarta e della quinta vertebra dorsale, lesionando il midollo spinale. Mattia è diventato così paraplegico.

L’esperienza vissuta e la sua grande passione per i motori spingono Mattia a realizzare un progetto che ha lo scopo di aiutare altri ragazzi e ragazze che si sono trovati nelle sue stesse condizioni. Nasce così CROSSabili, una associazione no profit che offre alle persone con disabilità una serie di attività finalizzate all’inclusione, alla condivisione, al divertimento, all’autonomia e allo sport. Un nuovo e diverso punto di riferimento per migliaia di persone disabili in tutta Italia.

La sua grande passione per il mondo dello sport motoristico lo aiuta a reagire e in breve tempo gli consente di tornare a correre nei circuiti di tutta Italia. Mattia è ora il primo atleta disabile in Italia a gareggiare contro atleti normodotati nella categoria Kart Cross. La sua guida è completamente affidata alle mani: sulla destra ha il freno a cui è applicata anche la leva della frizione, sulla sinistra c’è l’acceleratore e sul volante sono applicate le marce.