COSENZA – Sono 25 i comuni in provincia di Cosenza che si sono recati ieri alle urne per il rinnovo del consiglio comunale. Occhi puntati su Acri e Paola, gli unici due comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e dove verrà eletto sindaco solo il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti. Nel caso in cui nessuno raggiunga la percentuale alla prima tornata, si procederà con il turno di ballottaggio in programma domenica 26 giugno. Nei comuni sotto i 15mila abitanti, dove è invece presente un solo candidato a sindaco (Carolei, Cellara, Panettieri e San Vincenzo La Costa), il quorum del 40%+1 è stato raggiunto in tutti i centri tranne che a Carolei dove ha votato poco meno del 30% degli aventi diritto e il comune sarà commissariato. A Cellara è stato eletto Vincenzo Conte, mentre a Panettieri l’uscente Salvatore Parrotta così come A San Vincenzo La Costa dove sarà sindaco l’uscente Gregorio Iannotta.

Acri testa a testa Zanfini-Capalbo. Amantea torna ad avere un sindaco

Ad Acri è testa a testa tra il Sindaco uscente Pino Capalbo (di area centrosinistra) e Natale Zanfini, medico ed ex consigliere e assessore comunale supportato da sei liste civiche. Quando mancano una decina di sezioni alla fine dello scrutinio Zanfini allunga al 46,08% mentre Capalbo scende al 45,%. Tra i due si profila ancora il ballottaggio. Situazione più complessa a Paola dove sono cinque i candidati e attualmente sono in tre attorno al 20% (Ciodaro, Perrotta e Politano). Ad Amantea vince Vincenzo Pellegrino con quasi il 60% dei voti, mentre a Luzzi l’uscente Federico si colloca attorno al 48% tallonato da Oscar Durante. A Longobucco Pirillo è il nuovo sindaco per una manciata di voti. I primi sindaci eletti, invece, sono a Carpanzano con Valerio Vigliaturo mentre a Castroreggio è stato eletto sindaco Alessandro Adduci con l’80,38 delle preferenze. A Lungro il nuovo sindaco è Carmine Ferraro con il 52,62% delle preferenze. Ad Aiello Calabro vince Luca Lepore con il 50,72% mentre a Mormanno è un vero plebiscito per Paolo Pappaterra che superal’80% delle preferenze. A Marzi il sindaco è Pietro Tucci con il 51,20% dei voti. Sul Tirreno cosentino il nuovo primo cittadino di Praia a Mare è Antonino De Lorenzo con oltre il 60% delle preferenze.

DATI DEFINITIVI E IN AGGIORNAMENTO