Santa Maria del Cedro, rinvenuta carcassa di un cane bruciato sulla spiaggia

COSENZA – Erano quattro i comuni della provincia di Cosenza dove, per motivi diversi, in corsa per le amministrative 2022 c’era una sola lista e, dunque, un solo candidato a Sindaco: Carolei, Panettieri, San Vincenzo La Costa e Cellara. In tre dei quattro comuni il quorum necessario per l’elezione (40% degli aventi diritto) è stato ampiamente superato e per i rispettivi sindaci in corsa, l’elezione è cosa oramai fatta. Nello spoglio che inizierà alle 14, basterà che la metà di coloro che si sono recati ai seggi abbia espresso una preferenza valida.

A Cellara, con l’esclusione della lista della Lega Salvini che appoggiava Pierfrancesca Pellegrini Stringaro, l’unico rimasto in corsa era Vincenzo Conte (appoggiato dalla lista La locomotiva) che già alle 19 aveva superato il quorum con il 53,01% dei votanti mentre alle 23 la percentuale è salita al 69,68%. Stessa cosa a Panettieri dove Salvatore Parrotta (sindaco uscente) alle 19 aveva un’affluenza del 63,03% e alle 23 del 72,89%. Quorum superato anche per un altro sindaco uscente: quello di San Vincenzo La Costa Gregorio Iannotta, con un’affluenza del 80,5%. Niente da fare invece a Carolei che sarà commissariata. Dopo l’esclusione dell’uscente Iannucci, in corsa era rimasto Francesco De Luca appoggiato dalla lista Insieme per Carolei. Quorum non superato con il 29,8% che si è recato alle urne.