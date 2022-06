Election Day Calabria, affluenza ore 19: amministrative al 41%, referendum al 12%

COSENZA – Alle ore 19 sale sull’affluenza in Calabria per il voto delle elezioni comunali, meno quella per i referendum sulla giustizia. L’affluenza alle urne alle ore 19 nella nostra regione si colloca al 41,6% mentre la media nazionale è intorno al 40%. Percentuale di votanti in calo alle 19:00 di circa tre punti percentuali rispetto alle precedenti consultazioni (al 43,67%). Per quanto riguarda i 25 comuni della provincia di Cosenza, dove si vota per il rinnovo della amministrazioni comunali, l’affluenza alle ore 19 è del 42,9%.

Nei due comuni del cosentino con popolazione sopra i 15mila abitanti, alle ore 19 ad Acri ha votato il 42,2% (un punto in meno rispetto al 43,4% delle precedenti consultazioni) mentre a Paola ha votato il 46,2% (circa sei punti in meno rispetto al 52,9% delle precedenti consultazioni). L’affluenza più alta alle 19 nel cosentino è ancora una volta nel comune di Panettieri con il 63% (ampiamente raggiungimento il quorum per la lista a sostegno del sindaco uscente Salvatore Parrotta) mentre la più bassa é ancora a Carolei con il 22,4% (anche qui con un solo candidato in corsa, Francesco De Luca).

Nella altre province, decisamente più alto il voto a Catanzaro (dove si vota in città per la scelta del sindaco del capoluogo) con l’affluenza alle 19 é stata del 45,8%.

Segue la provincia di Crotone con il 46,3% alle urne degli aventi diritto, Vibo Valentia al 36,6% e infine Reggio Calabria al 39,4%.

I DATI SUL REFERENDUM IN CALABRIA: alle ore 19 l’affluenza per i referendum resa sempre basso e si colloca al 12,4%. L’affluenza più alta è nella provincia di Reggio Calabria (13,6%). A Catanzaro (12,3%), Cosenza (12,4%), Vibo Valentia (13,1%) e Crotone (7,7%). In particolare, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza in Calabria è del 12,4%. Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 12%, per il Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) il dato sale al 12%. Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 12,3% e, infine, sul Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) l’affluenza alle 19 è del 12,3%.