Election Day in Calabria, affluenza ore 12: amministrative al 17%, referendum al 5%

COSENZA – Primi dati sull’affluenza anche in Calabria per il voto delle elezioni comunali e per i referendum sulla giustizia. L’affluenza alle urne alle ore 12 nella nostra regione si colloca al 17,05 e in linea con la media nazionale (al 17,79%) ma di circa un punto percentuale in meno rispetto alle precedenti consultazioni. Per quanto riguarda i 25 comuni della provincia di Cosenza, dove si vota per il rinnovo della amministrazioni comunali, l’affluenza alle ore 12 è del 16,68 in calo di due punti rispetto ala precedente tornata (era 18,61%). Nei due comuni con popolazione sopra i 15mila abitanti, alle ore 12 ad Acri ha votato il 14,82% (un punto in più rispetto al 13,39 delle precedenti consultazioni) mentre a Paola ha votato il 18,40% (circa sei punti in meno rispetto al 23,07 delle precedenti consultazioni). L’affluenza più alta alle 12 nel cosentino a Panettieri con il 34,51% (dove è praticamente cosa fatta il raggiungimento del quorum per la lista a sostegno dio Salvatore Parrotta) mentre la più bassa a Carolei con il 9,44% (anche qui con un solo candidato in corsa, Francesco De Luca). Nella altre province, decisamente più alto il voto a Catanzaro (dove si vota in città per la scelta del sindaco del capoluogo) con l’affluenza al 21,25%. Segue la provincia di Crotone con il 17,73% alle urne degli aventi diritto, Vibo Valentia al 17,15% e infine Reggio Calabria al 15.98%.

I DATI SUL REFERENDUM IN CALABRIA: alle ore 12 l’affluenza per i referendum è ancora più basso e di poco sopra il 5% (5,37%). L’affluenza più alta è nella provincia di Catanzaro (7,56%), seguita da Reggio Calabria (5,36%), Cosenza (4,86%), Vibo Valentia (4,81%) e Crotone (3,19%). In particolare, per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza in Calabria è del 5,47%. Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) è del 5,35, per il Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) il dato sale al 5,40%. Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 5,35% (2.589 su 7.903) e, infime, sul Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) l’affluenza alle 12 è del 5.41% (2.565 su 7.903). Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha votato per i referendum sulla giustizia, alle ore 13, a Cosenza, presso la Scuola Elementare “C. Alvaro” (sezione 74), via E. Martorelli (Ex Via Lazio).