Elezioni a Carolei, De Luca sul ‘no al voto’: “non abbiate paura, andate a votare”

CAROLEI (CS) – “Cari concittadini, ho deciso di rinunciare ai comizi per evitare che continuino le tensioni dei giorni scorsi – esordisce così l’unico candidato a sindaco di Carolei, Francesco De Luca, in risposta alla “campagna” sul non voto – . “Come sapete ho deciso di candidarmi a sindaco di Carolei e la mia lista è l’unica presente – sottolinea De Luca – da più parti vi stanno chiedendo di non votare. Se non si raggiungerà il quorum, Carolei sarà commissariata per un anno. In questo anno non potremo fare progetti per la comunità, usare i fondi del Pnrr, creare sviluppo. Tra un anno l’ex sindaco (Francesco Iannucci) non potrà essere candidato. Perderemo un anno senza alcun motivo per il risentimento – continua il candidato – di una singola persona.

In questi giorni ho cercato di ripetere quello che è il mio obiettivo: essere il sindaco di tutti, di chi mi vota e anche di quelli che mi aggrediscono ingiustamente. Voglio Rilanciare Carolei non mettendo da parte le cose buone realizzate in questi anni. Vi chiedo di non avere alcuna paura. Andate a votare per difendere il vostro diritto ad avere un comune amministrato regolarmente e non un commissario che non conosce il territorio. Date una risposta di civiltà e di partecipazione democratica. Dimostrare che Carolei – conclude De Luca – è libera e sa andare avanti con le sue forze”.