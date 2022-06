Scuola: 436 i posti liberi in Calabria per il personale ATA, 163 in provincia di Cosenza

COSENZA – Salvo modifiche dell’ultima ora, e in attesa delle graduatorie finali, sono in totale 436 i posti liberi in Calabria per le immissioni a ruolo del personale ATA, in vista del prossimo anno scolastico 2022/2023. La situazione degli organici all’interno delle scuole è stata aggiornata dopo il trasferimento e la mobilità del personale. In totale, in tutta Italia, sono oltre 27mila i posti a disposizione (QUI L’ELENCO COMPLETO). Per quanto riguarda le singole province calabresi, a quella di Cosenza il maggior numero di posti (163), seguita da Catanzaro (105), Reggio Calabria (79), Crotone (58) e Vibo Valentia (51).

I posti in provincia di Cosenza

Nel dettaglio, per quanto riguarda la provincia di Cosenza, sui 163 posti disponibili, 33 interessano la figura dell’ assistente amministrativo, 24 posti come assistente tecnico, 5 per il ruolo di cuoco, 52 posti per la figura di collaboratore scolastico semplice e 4 per la posizione di collaboratore scolastico tecnico. Ulteriori 39 posti per direttore dei Servizi Generali Amministrativi, 5 come guardarobiere e infine un posto da infermiere.