CASTROVILLARI (CS) – E’ stata inaugurata pochi giorni fa, ma per il momento chi aveva pensato di percorrere in bici il tratto Morano-Campotenese della Ciclovia dei Parchi, dovrà quantomeno rimandare di un po’ di tempo. Il tratto in questione, infatti, è stato posto sequestro dai Carabinieri su disposizione della Procura di Castrovillari successivamente ad un sopralluogo eseguito dagli uomini dell’Arma e dai Vigili del Fuoco.

In realtà, tutto è partito a seguito della segnalazione di un cittadino, che dopo aver percorso il tratto, ha segnalato la caduta di calcinacci dalle volte di alcune gallerie che sono parte del percorso ciclabile. La Procura, quindi, ha deciso di effettuare dei sopralluoghi e successivamente di sequestrare l’intero percorso per permettere gli interventi necessari e tutelare, chiaramente, l’incolumità di coloro che decidono di percorrere l’arteria pur non trattandosi di un problema di particolare gravità. Il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, è stato nominato custode giudiziario della struttura ed è stato lo stesso primo cittadino ha diffidato la cittadinanza e tutti i fruitori abituali e occasionali a non violare i sigilli.