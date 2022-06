Incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, due feriti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono ancora in stato di agitazione, con le loro imbarcazioni ferme in porto, i pescatori della marineria di Corigliano Rossano, la più consistente della Calabria, che protestano contro il caro gasolio. Nonostante le rassicurazioni fornite dal ministro per le Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, che ha fatto riferimento allo stanziamento di 20 milioni del fondo filiere dopo i 20 già erogati lo scorso anno per sopperire agli aumenti del gasolio, i pescatori attendono rassicurazioni dalla Regione Calabria, che dovrà provvedere all’erogazione materiale dei finanziamenti.