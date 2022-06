CASTROVILLARI – “Un altro giorno funesto per la nostra città. Un’altra giovane vita strappata alla famiglia, ai parenti, agli amici. Non conoscevo personalmente Christian ma chi lo conosceva bene mi ha espresso giudizi di apprezzamento per lui, serio e socievole, buono, una persona che sapeva farsi volere bene perché era sempre pronto a farne“. È quanto scrive il Sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito dopo il tragico incidente di questa notte costato la vita al ventenne Christian Satriani che viveva proprio di Castrovillari. Gli altri due cugini del ragazzo che si trovavano in macchina con lui, un ventenne e una 21enne anche loro di Castrovillari, sono rimasti feriti. La più grave è la ragazza, ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale “L’Annunziata” di Cosenza. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 sulla strada provinciale 263 che collega Villapiana a Castrovillari, nel territorio di Francavilla Marittima. I tre ragazzi erano a bordo di una Renault Captur e stavano tornando da una giornata passata al mare sullo Jonio. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano Jonio, è uscita di strada ed è finita in un fossato profondo circa 5 metri. Christian, che si trovava seduto sul retro dell’auto è morto sul colpo. A nulla è valso l’intervento dei sanitari giunti sul posto.

“Non sono frasi di circostanza quelle riferitemi – scrive ancora Lo Polito – è facile vedere nello stato d’animo di chi me ne ha parlato una situazione di pura tristezza. Come si fa in queste circostanze a spendere una parola di conforto per i familiari se noi stessi non siamo in grado di dare risposta al perché di simili tragedie. Possiamo solo lasciare andare le lacrime che hanno, talvolta, funzione liberatoria ma non saranno mai in grado di colmare perdite così atroci. Tutta la città – conclude Lo Polito – si stringe attorno alla famiglia per farla sentire meno sola, ma con la consapevolezza che tutti abbiamo perduto un bene prezioso. Ciao Christian”.