CASSANO ALLO IONIO (CS) – A Cassano si festeggia il settimo anniversario dell’inizio del ministero Episcopale di Mons. Francesco Savino, ma, in realtà, è stata una sorta di “prima” del presule dopo l’elezione, avvenuta lo scorso 25 maggio, a Vice Presidente per il Sud della Conferenza Episcopale Italiana. Festeggiamenti doppi, quindi, per il Vescovo della Diocesi di Cassano, che conferma quella che è da considerarsi una tradizione positiva per la Chiesa cassanese: sette anni fa, infatti, Mons. Savino prese il posto di Mons Galantino, nominato da Papa Francesco segretario generale della Cei. Lo stesso Galantino,a sua volta, aveva preso il posto di Mons. Bertolone, divenuto successivamente segretario della Conferenza Episcopale Calabra. Nel corso della Santa Messa, Mons. Savino ha confermao il suo impegno per il sud e per la legalità.