Camigliatello avrà il suo presidio sanitario. Individuata una struttura di 500 mq

SPEZZANO DELLA SILA – Anche Camigliatello Silano potrà avere il suo presidio sanitario permanente e fornire prestazioni di primo soccorso a residenti e turisti. Alla luce dell’importante fase di riorganizzazione della sanità del territorio Presilano e Silano, con la nascita della Casa di Comunità a Spezzano della Sila, è stata rilevata anche l’opportunità di attivare questo importante presidio sanitario. Richiesta manifestata nei colloqui telefonici tra il sindaco Salvatore Monaco e il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. È stato chiesto all’Asp e alla stessa Regione di assumere tutte le iniziative necessarie, anche in relazione all’esigenza di rafforzare i presidi sanitari a Camigliatello Silano, stante l’importanza della tutela della salute in un area interessata da rilevanti flussi turistici e da un’importante crescita del tessuto socio- imprenditoriale nel settore agricolo e dei servizi.

Primo soccorso, servizi ambulatoriali e guarda medica

“In particolare – ha spiegato il primo cittadino – è stato individuato un immobile di circa 500 metri quadrati già disponibile (si tratta dell’edificio situato in via Forgitelle che attualmente ospita una casa famiglia e la guardia medica), che potrà non solo garantire in maniera programmata tutte le prestazioni ambulatoriali anche su Camigliatello ma, soprattutto, garantire e potenziare i servizi di continuità assistenziale (Guardia medica), primo soccorso e servizi specifici finalizzati a garantire soprattutto la fase dell’emergenza-urgenza nel territorio Silano. A tal fine, l’Amministrazione Comunale di Spezzano Sila, ha predisposto un’apposita proposta che sarà sottoposta all’attenzione dell’Asp di Cosenza e della Regione Calabria negli incontri che si terranno nei prossimi giorni. La Presila e l’Altopiano Silano avranno centralità e attenzione nel percorso di riorganizzazione dei servizi sociosanitari sul territorio – ha continuato il Sindaco Monaco – Il PNRR e la nuova programmazione regionale in materia sanitaria prevedono risorse finanziare straordinarie per innumerevoli investimenti e rappresentano un’opportunità concreta per ridare ai cittadini una sanità di prossimità, che possa colmare i ritardi e le lacune che sono emerse in tutta la loro inadeguatezza durante la pandemia.

I servizi della Casa di Comunità di Spezzano

“Per quanto riguarda la Casa di Comunità di Spezzano Sila (individuata con delibera Asp di Cosenza) inizialmente prevista nei locali dell’attuale Polo Sanitario (sede Avas) prosegue l’iter amministrativo. “Negli ultimi giorni, infatti, è stata richiesta la disponibilità da parte dell’Asp di Cosenza di un terreno al fine di consentire la realizzazione di tale struttura. Le Case di Comunità, così come stabilito dal Decreto Ministeriale n 71, dovrebbero entrare in funzione nel 2026 e saranno configurate come dei moderni Poli Sanitari che erogheranno servizi e prestazioni in ambito intercomunale con una popolazione di riferimento di 10/15 mila abitanti. Le stesse svolgeranno funzioni di presa in carico della persona, delle cronicità e della popolazione residente nel suddetto ambito”.

“Le prestazioni previste dalle Case di comunità spoke saranno finalizzate allo sviluppo e aggregazione di servizi di base ed offriranno assistenza a malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà. Il tutto attraverso medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali”. Il sindaco ha comunicato che nei prossimi giorni saranno resi ulteriori aggiornamenti.