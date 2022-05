Schiavonea, trova la chiesa chiusa e dà fuoco all’auto del sacerdote: arrestato un russo

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri hanno eseguito nei giorni scorsi diverse perquisizioni domiciliari nell’ambito delle attività di controllo del territorio ed hanno arrestato in flagranza i due coniugi. Durante una perquisizione in casa della coppia i militari hanno scoperto 20 grammi di cocaina confezionata in 22 dosi, all’interno di alcuni boccacci in vetro.

Trovati anche due bilancini di precisione e 500 euro in contanti; somma ritenuta verosimilmente il provento dell’attività di spaccio della droga. E’ stato il fiuto di Collins, unità cinofila di Vibo Valentia, a far scoprire la droga occultata in giardino. L’uomo è stato posto ai domiciliari mentre per la moglie è stato emesso un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nell’ambito dell’operazione di controllo del territorio inoltre, i carabinieri di Corigliano Rossano hanno anche denunciato un giovane moldavo trovato in possesso di un grammo di marijuana e di 24 cartucce calibro 7,65 e calibro 9, illegalmente detenute.