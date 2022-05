Tavernise: “pianificare intervento per la messa in sicurezza della SP 194”

SCALEA (CS) – Sarà di circa il 16% il risparmio per le famiglie di Scalea per le bollette relative al servizio idrico. Un risultato che arriva a seguito di controlli periodici sul sistema di distribuzione per evitare gli sprechi, verifica delle cosiddette liste di carico, ovvero la platea dei contribuenti, contrasto agli allacci abusivi e indicazioni normative per il calcolo dei coefficienti. Tutte queste attività – fa sapere l’amministrazione comunale del centro tirrenico – hanno consentito di ottenere un importante risultato. Una buona notizia in vista della stagione estiva durante la quale l’attenzione sul tema sarà tenuta alta per limitare al massimo eventuali disagi e carenze del servizio.

“Il lavoro svolto in questi venti mesi su questo versante sta dando i suoi risultati. – commenta il sindaco Giacomo Perrotta – Confido nel buon senso della popolazione residente e degli ospiti che da qui a poco sceglieranno Scalea per le vacanze nel limitare gli sprechi e, soprattutto, nel regolarizzare le posizioni non conformi evitando allacci abusivi o non dichiarati. Quella che ci apprestiamo a vivere sarà la vera estate del rilancio dell’economia delle città turistiche e Scalea ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronta con i servizi essenziali e con un programma di intrattenimento per i nostri graditi ospiti. Intanto – conclude il sindaco Perrotta – siamo felici di poter comunicare questa riduzione in bolletta frutto di un lavoro attento degli uffici e della volontà dell’amministrazione comunale che mi onoro di guidare di agire nel solco dell’equità e del sostegno dei più bisognosi”.

In questa direzione sono andati altri recenti provvedimenti come l’ampliamento della platea dei beneficiari di sovvenzioni per la mensa e il trasporto scolastico o l’erogazione di buoni spesa e voucher per coprire le spese della Tari. Sono fiducioso che grazie al senso di responsabilità di tutti i cittadini, Scalea possa tornare ad essere una città dove il le regole e il loro rispetto siano percepite come un vantaggio per l’intera collettività e non come un ostacolo o un limite per l’interesse dei singoli”.