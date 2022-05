Lattarico, guerra agli “zozzoni”. Telecamere e sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti

LATTARICO (CS) – Con l’ordinanza comunale numero 427 il sindaco di Lattarico, Antonella Blandi, dichiara guerra ai cosidetti “zozzoni”, coloro che – senza alcuno scrupolo – abbandonano la qualunque per le strade della città.

“Nonostante i continui sforzo volto a mantenere pulito il nostro territorio quotidianamente si verificano spiacevoli episodi di abbandono dei rifiuti per strada ed in alcune aree. Per questa ragione sono state installate telecamere in diversi punti del nostro Comune che registrano tutto quello che accade”. E’ lo sfogo della sindaca Blandi dalla sua pagina facebook.

“I cittadini che abbandoneranno rifiuti saranno denunciati e sanzionati – prosegue Blandi. – Vi invito pertanto a non depositare rifiuti per strada creando situazioni di inquinamento ambientale anche e soprattutto perché è attivo il.servizio di raccolta PORTA a PORTA. Non si comprende la motivazione per la quale qualcuno preferisce depositare i rifiuti”.