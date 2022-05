Castiglione Cosentino: bimbo di 4 anni cade dal balcone, è in rianimazione

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Si terranno domani alle 11, nell’Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore, i funerali di Victor e Serena, la giovane coppia che ha perso la vità in un tragico incidente stradale lungo la strada strada statale 107 “Silana-Crotonese” a Camigliatello Silano, domenica scorsa.

Il Comune di San Giovanni in Fiore proclamerà lutto cittadino in occasione dei funerali dei giovani coniugi della nostra comunità. “Sono addolorata per la scomparsa di due giovani della nostra comunità”, aveva detto il sindaco Maria Rosaria Succurro dopo aver appreso della scomparsa di Serena e Victor. “Ai loro familiari ed amici porto la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale. Prego perché possano trovare conforto e serenità dopo questa tragedia”.

“Una coppia sorridente e sempre disponibile”

“Tragedie immense, e non sono purtroppo solo queste due, che raccontano di vite spezzate, di famiglie distrutte, di genitori a pezzi – dichiara Franco Larata su Facebook. Serena Iuliano e Victor Lopez vengono ricordate in questi giorni soprattutto sui social dove a centinaia raccontano i loro rapporti di amicizia con le vittime, anche semplicemente chi li ha visti a lavoro, entrambi sorridenti e sempre disponibili”, prosegue Laratta che riporta i pensieri e la commozione social di amici e conoscenti della coppia.

«Giuseppe Tavaglione fotografo e amico della coppia: “Portavate felicità e semplicità ovunque voi andavate e adesso dei vostri sorrisi e della vostra spontaneità ne godranno gli Angeli. È stato un piacere conoscervi. Ora riposate insieme per sempre”. Liviana Mirarchi titolare di una rinomata casa di moda: “Mi rifiuto di credere. Non voglio credere: i vostri sorrisi spenti per sempre. Sorridenti, innamorati, felici: voglio ricordarvi così. Le telefonate di Victor: “mi metti da parte la T-shirt Love per Serena”? Le telefonate di Serena: “mi metti da parte la T-shirt di Moschino per Victor?” E nella prima domenica d’estate tutto questo è finito: i sogni, i progetti, le speranze. Tutto finito sull’asfalto».