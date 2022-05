“Differenze” a Cassano Jonio: il progetto Uisp per contrastare la violenza sulle donne

CASSANO IONIO – Si è concluso presso l’Istituto “Erodoto di Thurii” di Cassano all’Ionio, il progetto UISP “ Differenze” – che ha coinvolto gli studenti in Laboratori sperimentali di educazione di genere per contrastare la violenza sulle donne e che si è svolto, in 14 città italiane, coinvolgendo 700 giovani delle scuole superiori.

“E’ un progetto che ha voluto e si è posto come obiettivo quello di aumentare la conoscenza e le informazioni e la consapevolezza dei ragazzi e delle ragazze sul tema della violenza di genere e contrastare il fenomeno avendo consapevolezza di quello che significa e soprattutto avere consapevolezza di come la cultura crea mantiene e trasmette stereotipi di genere attraverso il linguaggio”. Cosi Silvia Saccomanno, referente nazionale laboratori scolastici, progetto “Differenze”. Il progetto, promosso dall’Uisp – in partnership con la Rete nazionale dei centri antiviolenza D.i.Re, e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rientrava nel Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e grazie al Comitato Territoriale Uisp è entrato anche a Cassano Jonio.

“La presentazione dell’elaborato finale della campagna sperimentale che ha visto la proiezione di un video emozionale dal titolo “Libera” è stato realizzato dagli stessi studenti e studentesse, un lavoro, ha sottolineato il presidente del C.T. Uisp, Ilaria Oliva, fatto durante tutte le lezioni che sono state svolte dai vari operatori. Un vero viaggio formativo per tenere viva l’attenzione sul tema della violenza di genere”.

“Sono orgoglioso che anche in Calabria e specificatamente grazie al C.T. di Castrovillari, si sia portata avanti questa progettualità e mi auguro che sia un buon punto di partenza e di crescita per tutti i nostri giovani”. Così il Presidente Uisp Calabria, Giuseppe Marra. “La carta vincente è stata proprio il fatto di essere stato realizzato tramite questa metodologia laboratoriale perché i ragazzi hanno risposto bene e hanno risposto bene perché si sono sentiti coinvolti in prima persona perché sono stati protagonisti della loro crescita e della loro maturazione sociale”. Così la Dirigente Scolastica dell’IISS “ Erodoto di Thurii” di Cassano all’Ionio, Anna Liporace. I femminicidi non sono omicidi qualsiasi: sono donne uccise in quanto donne, vittime di una violenza che si nutre di ignoranza, pregiudizi e omertà.