Elezioni Carolei, il sindaco uscente Francesco Iannucci dichiarato incandidabile

COSENZA – Serena Iuliano, 29 anni e Victor Lopez di 33, sono le vittime dell’incidente che si è verificato ieri a Camigliatello Silano. Vivevano a San Giovanni in Fiore ed erano da poco diventati marito e moglie. I social sono pieni di dolore in queste ore, e sono tantissimi i messaggi da parte di amici e anche attività della cittadina silana di chi non riesce a credere a quanto accaduto. Una comunità, quella di San Giovanni in fiore, ferita dalla morte dei due ragazzi, che gestivano un caseificio. “Eravate l’esempio vivente che l’amore esiste davvero – scrivono gli amici su Facebook – eravate belli come il sole. Ora tenetevi mano nella mano per sempre”.

Società sportive, attività commerciali del posto e tanti amici hanno affidato ai social il dolore di una morte improvvisa e straziante. Tutta la comunità sangiovannese ha subìto un’enorme ferita. Dall’associazione “Donne e Diritti” alla FC Silana 2019 che scrive “Victor e Serena, due pilastri della Società Bianco Celeste, sul campo e sugli spalti. La terra vi sia lieve, noi non vi dimenticheremo mai. Lupacchiotti correte mano nella mano sui prati verdi del paradiso, siete stati e sarete sempre uniti ed insieme con quel vostro sorriso che illuminava tutti quelli che vi incontravano e vi conoscevano”.

Descritti come sempre sorridenti, grandi lavoratori, impegnati nella vita della comunità sangiovannese, i due giovani ragazzi che sprigionavano vita e voglia di stare insieme, ed erano molto conosciuti anche perché i due sono figli di famiglie ben volute di San Giovanni in Fiore. Una tragedia immane.