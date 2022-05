Spezzano Albanese, anziano scomparso ritrovato in buone condizioni

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Allertati nel pomeriggio dalla Centrale del 118 di Cosenza, i tecnici della Stazione di Soccorso Alpino Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, sono intervenuti per un 80enne di Spezzano Albanese che, smarrendo la strada che portava verso un centro di accoglienza della zona, è rimasto bloccato con la sua auto in un terreno impervio. L’anziano è stato contattato telefonicamente e, nonostante un lieve stato confusionale, è riuscito a dare qualche informazione utile ai tecnici per il ritrovamento.

L’80enne è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Presenti sul posto anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri delle Stazioni di San Marco Argentano e Spezzano Albanese e i Vigili del Fuoco.