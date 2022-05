Acri, stabilizzati oltre 60 lavoratori precari del Comune

SANT’AGATA D’ESARO (CS) – Si continua a lavorare per liberare le strade dal fango e per ripristinare alcune aree dove si è abbattuta sabato una vera e propria bomba d’acqua. I tecnici del Comune insieme ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile hanno lavorato incessantemente per il ripristino della viabilità e per garantire la sicurezza dei cittadini. Il sindaco Mario Nocito ha anche deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate di oggi e domani, martedì 10 maggio. Danni sono stati registrati in più punti rendendo alcune strade del territorio comunale impercorribili come le contrade Caselle, Zavolino e Muscariello.