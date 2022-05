Ancora violenza in pronto soccorso a Rossano. Rafforzata la vigilanza armata h24

CORIGLIANO-ROSSANO – Paura sulla Statale 106 all’altezza di contrada S. Irene nell’area urbana di Rossano. o. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi A3 avrebbe perso il controllo accappottandosi sull’asfalto tra il bivio di Cutura e la carreggiata della Statale 106. Il conducente, rimasto intrappolato nelle lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco. Per lui ferite multiple e dopo essere stato visitato sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito al pronto soccorso di Rossano. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.