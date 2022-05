Notte movimentata al pronto soccorso di Rossano, giovane danneggia una vetrata

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono stati dissequestrati due lidi balneari situati sul lungomare di Rossano su istanza degli avvocati Gianluigi Zicarelli e Alfredo Zicarelli. I sequestri risalgono allo scorso mese di dicembre, a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati su tutta la costa da Corigliano a Cariati da parte dei militari del Nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Corigliano.

Diversi i sigilli a lidi balneari ed i titolari delle strutture venivano indagati per il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale per non aver smontato le strutture al termine della stagione estiva. Il sequestro è stato poi convalidato dal Gip del Tribunale di Castrovillari ed i titolari delle strutture, indagati per il reato di cui all’art. 1161 del codice della navigazione. Con il dissequestro ora ottenuto i titolari dei lidi balneari possono iniziare le attività per la stagione estiva alle porte.