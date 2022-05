DIPIGNANO (CS) – Per imparare e divertirsi, il fumetto può rappresentare una delle attività principali, per i grandi, ma anche e soprattutto per i più piccoli. Non poteva che essere dedicata al fumetto, quindi, una delle quattro tappe del progetto “Imparolarteemidiverto”, organizzato dal comune di Dipignano, centro in provincia di Cosenza, insieme al Centro di solidarietà “Il Delfino”.

Un’iniziativa che punta a contrastare la povertà educativa e che, in questa terza tappa, nello specifico, vuole stimolare la fantasia e la creatività dei bambini. Un modo come mettere da parte il covid e le ansie che ha portato con sè, anche nei più piccoli. Significativa la scelta delle location: i ragazzi si sono ritrovati, infatti, in luoghi importanti da un punto di vista storico e artistico, anche per permettere ai cittadini del domani di conoscere meglio il uoghi in cui vivono.

Intervistati:

Beppe Stasi, direttore artistico Museo del Fumetto di Cosenza

Gaetano Sorcale, sindaco di Dipignano