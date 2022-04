CROSIA (CS) – Dopo due anni di fermo forzato a causa della Pandemia, ritornano i grandi eventi di musica e spettacolo. L’Amministrazione comunale è già a lavoro per predisporre il cartellone delle manifestazioni estive che, di fatto, si apriranno con il grande concerto dell’1 Maggio che tra le novità di quest’anno porta con sé anche una location rinnovata. La kermesse, infatti, si terrà nel suo luogo naturale, l’Arena del Mare, sulla promenade del Lungomare Centofontane, ma con un grande impatto scenico. Guest Star della giornata dedicata alla musica sarà il talentuoso Antonio Vaglica, vincitore di Italia’s Got Talent 2022 e cittadini di Crosia Mirto. Con lui altri talenti del territorio ed una passerella di big emergenti del panorama musicale italiano.

È quanto fa sapere il Presidente del Consiglio comunale di Crosia con delega al turismo e spettacolo, Francesco Russo, che in questi giorni sta definendo gli ultimi dettagli dell’evento in programma la prossima domenica 1 maggio 2022.

«Finalmente ripartiamo – dice Russo – e lo facciamo con un evento di grande impatto scenico e di grandissimo valore musicale. Il concerto dell’1 Maggio a Crosia Mirto è, insieme al Capodanno in piazza, uno degli appuntamenti storici e irrinunciabili per i nostri giovani. Abbiamo sofferto tanto in questi due anni di pandemia per aver dovuto congelare tutti i nostri grandi eventi ma oggi, con la chiusura della fase emergenziale, siamo pronti a riempire nuovamente le piazze e le strade della nostra città. Ovviamente non rinunciando alla sicurezza. La storica location del primo maggio all’Arena del Mare ci consentirà di avere ampi spazi ma anche di allestire un palcoscenico più imponente, degno dei grandi eventi, e capace ovviamente di ospitare una maratona musicale degna di questo nome».

Ma quello dell’1 maggio sarà un momento, quest’anno, carico di tantissimi significati. «Sarà l’occasione – ribadisce ancora Russo – per festeggiare tutti insieme la vittoria di Antonio Vaglica ad Italia’s Got Talent 2022 che per la prima volta si esibirà davanti alla sua gente dopo aver trionfato ad uno dei talent-show televisivi più importanti d’Europa. Con lui, poi, altri big emergenti della musica italiana e i talenti del territorio per un pomeriggio di musica, festa e allegria».

Il calendario completo della manifestazione sarà presentato nei prossimi giorni.