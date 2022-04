Tragedia a Cetraro: travolto dalla motozappa, muore 71enne

CETRARO (CS) – Ennesima tragedia sul lavoro nel cosentino. Un uomo è morto a Cetraro schiacciato dal rimorchio della motozappa che stava conducendo. Si tratta Pino Nepita, 71enne in pensione. L’incidente ieri sera attorno alle 21,30 mentre l’uomo era intento a lavorare nel terreno di sua proprietà in via Lungo Aron. Immediati i soccorsi per salvare l’uomo ma che si sono rivelati vani. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 71enne. Sulla vicenda si è aperta un’inchiesta per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente.