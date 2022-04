Castrovillari: frode informatica, sequestrati 32 apparecchi da gioco e 16mila euro

COSENZA – La funzionaria Barbara Carelli, già responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo dell’Ente, succede a Piergiorgio Ponte, prematuramente scomparso ed è il nuovo direttore facente funzioni del Parco Nazionale della Sila.

«Ringrazio il presidente Francesco Curcio per la stima e la fiducia che ha ritenuto di accordarmi – ha dichiarato Carelli – ma non posso sottacere che questa nomina giunge in un momento doloroso per noi dipendenti dell’Ente, che con l’improvvisa scomparsa del dottor Piergiorgio Ponte, abbiamo perso un amico e un collega, non solo il nostro Direttore facente funzioni. Come ho già avuto modo di riferire al Presidente – continua – accettando l’incarico che ha inteso conferirmi, traghetterò il mio Ente nelle mani del futuro Direttore con impegno e concretezza, da umile servitrice dello Stato, nel rispetto dei ruoli e dei limiti importi dalla norma. L’Ente Parco è, da tanti anni – ha affermato ancora Carelli -, la mia seconda casa e prenderne le redini in questo momento difficile e infausto rappresenta per me una sfida e una missione ulteriore. Continuerò a spendere e dedicare il mio impegno lavorativo – ha concluso – dentro e fuori dagli Uffici dell’Ente, condividendo intenti, finalità e obiettivi con le mie colleghe e i miei colleghi, per garantire la tutela, la conservazione e lo sviluppo sostenibile della Sila e delle sue Comunità, di cui io stessa e i miei familiari facciamo parte».

Sulla nomina si è espresso anche il presidente del Parco, Curcio, dichiarando: «In questi anni di permanenza nell’Ente ho avuto modo di conoscere le tante qualità della dottoressa Carelli. Il suo attaccamento al lavoro, le sue capacità professionali e il suo amore per la natura hanno fatto sì che Barbara venisse apprezzata dalle tante persone con le quali ha avuto modo di lavorare. Sono certo che i colleghi tutti contribuiranno a rendere più agevole il lavoro che il neo direttore del Parco Nazionale della Sila si appresta ad affrontare. Solo con un lavoro “corale” si possono raggiungere ottimi risultati».

Nata a Francavilla Fontana (BR) nel 1974, ma cresciuta a Cosenza, Carelli è laureata con lode in Scienze Naturali presso l’Università della Calabria, dopo le prime esperienze professionali in progetti di ricerca nel campo della zoologia e della gestione faunistica, nel 2001 inizia il suo ventennale percorso lavorativo nell’ambito delle aree protette, dapprima come dipendente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dove svolge il ruolo di collaboratore tecnico esperto in zoologia dal 2001 al 2005, in seguito, dapprima comandata e successivamente immessa in ruolo, senza soluzione di continuità da gennaio 2006 ad oggi, presso l’Ente Parco Nazionale della Sila, dove da diversi anni è Responsabile del Servizio Segreteria, Protocollo, Educazione Ambientale, Comunicazione, Promozione, Marketing e Turismo. Dal 2018 è inserita nell’Albo di idonei all’esercizio delle funzioni di direttore di Parco istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica.