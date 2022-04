Casali del Manco conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

CASALI DEL MANCO (CS) – L’Amministrazione Comunale di Casali del Manco si dota del suo primo Piano di Protezione Civile (PPC) redatto secondo le indicazioni fornite dalle più recenti evoluzioni tecniche e legislative in materia. “Il Piano costituisce lo strumento operativo che consente di organizzare e coordinare, in presenza di dichiarate emergenze, gli interventi delle strutture comunali, delle aziende erogatrici di servizi, delle forze del volontariato e dei Comandi, Enti e Organismi presenti sul territorio comunale, al fine di fornire una risposta di Protezione Civile adeguata, tempestiva ed efficace e per fronteggiare eventuali eventi calamitosi garantendo maggiore sicurezza alla popolazione”, scrive in una nota il Comune.

“Una fondamentale novità introdotta con l’elaborazione di questo Piano è l’attenzione al tema della disabilità, alla protezione, sicurezza e soccorso delle persone fragili – prosegue l’Amministrazione – ovvero tutte quelle attività da porre in essere in caso in cui siano coinvolte in situazione di rischio. Di primaria importanza diventa adesso condividere i contenuti del Piano di Protezione Civile con la cittadinanza facendo conoscere i vari rischi insistenti nel territorio casalino rendendola “cosciente dei rischi e del modo di affrontarli si pone allo stesso piano delle istituzioni per affrontare le emergenze naturali ed antropiche”.

Il PPC di Casali del Manco si articola in 5 “Sezioni”

“Il PPC così redatto costituisce uno strumento dinamico, comprensibile ed efficace, facile da aggiornare ed integrare. Consente inoltre di mettere a sistema, in maniera ordinata e coordinata le diverse componenti tecniche, comunali ed associative presenti sul territorio e di accrescere in tempo ordinario la consapevolezza del rischio. Ovviamente, tale strumento dovrà essere costantemente revisionato ed integrato – precisa il Comune di Casali del Manco – al fine di ottenere una maggiore efficacia delle azioni in esso contenute. Il Piano – conclude la nota – è stato realizzato in collaborazione e sinergia con gli Uffici del Comune di Casali del Manco, che hanno fornito parte dei dati necessari all’elaborazione dello stesso ed un valido contributo tecnicoamministrativo. Un prezioso supporto per alcune elaborazioni in ambiente GIS è stato fornito dal Dott. Geol. Amerigo Mendicelli”.