CASTROVILLARI (CS) – L’ospedale di Castrovillari non fa eccezione e, come tutta la sanità calabrese, soffre soprattutto per la carenza di personale. Un film già visto, purtroppo, ma nulla sembra muoversi. Per quanto concerne il nosocomio della città del Pollino, a trovarsi in una condizione di grande difficoltà è il reparto di oncologia. L’impegno del personale medico e paramedico è massimo, ma le richieste sono numerose e certamente non procrastinabili e non sempre si riescono a fornire risposte adeguate proprio per la carenza di personale.

Le associazioni hanno deciso, quindi, di far sentire la loro voce e hanno manifestato proprio davanti l’ospedale di Castrovillari insieme ad alcuni rappresentanti delle istituzioni. Presenti non solo associazioni castrovillaresi, ma anche altre provenienti da tutto il comprensorio proprio perchè il “Ferrari” resta un riferimento per diversi paesi dell’area Esaro-Pollino.