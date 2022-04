MENDICINO (CS) – “Oggi da Via Muoio Grande, a Contrada Rosario, da Via Ghandi, a Contrada Tivolille, e da Via Europa, la strada che collega Mendicino a Cosenza attraverso Serra Spiga, abbiamo iniziato una serie di interventi di bitumazione delle strade secondarie del nostro territorio. Ora che le temperature lo consentono, come avevamo annunciato, siamo partiti con una serie di interventi sul territorio per riparare i tratti ammalorati dopo le piogge invernali. Ci sposteremo poi da Lunedì su Via Acheruntia“. A darne comunicazione il Sindaco di Mendicino Antonio Palermo che ha parlato di un primo intervento. Nelle prossime settimane, infatti, sarà la volta di Via Alessandro il Molosso e Via Ferrera. “Continueremo per tutta la primavera e l’estate – ha spiegato il sindaco. Seguirà, infatti, un intervento ancora più cospicuo già approvato in Giunta che riguarderà decine di strade secondarie, grazie ad un finanziamento di quasi 150.000 €”.

“Era una richiesta di molti cittadini e come sempre con serietà e impegno appena e stato possibile siamo intervenuti con decisione e per la fine di questa stagione di bel tempo Mendicino avrà gran parte delle sue strade secondarie ammodernate, bitumate e ben sistemate, come avvenuto negli anni scorsi per i quasi 10 km di strada principale. E da Sindaco sono orgoglioso di questo altro tassello importante per il miglioramento della nostra Città” ha concluso Palermo