COSENZA – “Registriamo con favore gli importanti e attesi lavori all’interno dei locali interni del pronto soccorso del presidio ospedaliero ‘Guido Compagna’ di Corigliano. Le consuete attività, difatti, sono state attualmente sospese per consentire all’azienda appaltatrice l‘esecuzione dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della cosiddetta parte vecchia del nosocomio. Frattanto, sono già stati ultimati i lavori riguardanti il nuovo pronto soccorso. Un intervento ormai improcrastinabile, destinato a rendere efficiente, decoroso e funzionale questa basilare area dello storico ospedale cittadino”. Lo afferma, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“È opportuno sottolineare – aggiunge – l’impegno profuso, in tal senso, dal dottore Natale Straface, cui non mi lega alcun rapporto di parentela, direttore del dipartimento ‘Emergenza urgenza’ dell’ospedale di Corigliano Rossano, che tanto ha caldeggiato l’avvio di quest’opera di restyling del nuovo pronto soccorso, mirato a renderlo più confacente alla domanda d’assistenza sanitaria che giunge dai cittadini-utenti. Si tratta di una nuova ala con due aree visite di pronto soccorso, corredata di una spaziosa sala di attesa e di un percorso distinto per pazienti autonomi e pazienti barellati, e con due adiacenti sale dedicate all’osservazione breve e alla semintensiva.

La cosiddetta ‘zona vecchia’ verrà completamente rimodellata con quattro posti di osservazione breve semintensiva e con una sala rossa attrezzata di rianimazione – prosegue Straface – ed un apposito spazio riservato all’emergenza pediatrica. Gli spogliatoi ed i depositi saranno invece collocati fuori, nello spazio adiacente l’ex cucina. E’ stato creato ed organizzato, inoltre e finalmente, un servizio di triage con sala operativa attrezzata per filtrare e regolamentare gli accessi. Resta da definire e riorganizzare la camera calda esterna e ridisegnare il percorso esterno, attualmente caotico, auspicando che lo spazio esterno all’ospedale rimanga adibito ad isola pedonale con il permesso di ingresso solo ai mezzi di soccorso e di servizio. Restano da affrontare e risolvere, naturalmente, altre dirimenti questioni: dall’individuazione di una area adiacente al presidio ospedaliero ed idonea per il servizio di elisuperficie alla più opportuna ubicazione delle guardie mediche sul territorio comunale”.

“Nell’esprimere, pertanto, la soddisfazione per l’inizio di tali lavori di riqualificazione – dice ancora Pasqualina Straface – rinnovo tutto il mio impegno istituzionale e la mia sollecitudine all’Asp di Cosenza affinché vengano riconosciuti, in tempi celeri, i giusti e doverosi incentivi al personale medico dell’ospedale, – conclude la consigliere regionale – che non ha mai lesinato tempo ed energie, e affinché, soprattutto, si avvii, finalmente, la stagione dei concorsi per l’assunzione di nuovi medici, a fronte dell’atavica carenza di tali figure, essenziali per la cura e l’assistenza sanitaria al servizio delle comunità territoriali”.