CASTROVILLARI (CS) – I corpi delle vittime sono stati ritrovati ieri sera, su una Mercedes di colore scuro. Maurizio Scorza, 57 anni e la sua compagna di nazionalità tunisina, di 38 anni, sono stati uccisi a colpi di pistola e lasciati nella vettura in una strada interpoderale a Cammarata di Castrovillari, in località Gammellone.

Secondo quanto emerso Scorza era stato già vittima di un precedente agguato nel 2013 a seguito del quale era rimasto ferito. Sarebbe stato un residente della zona a telefonare alle forze dell’ordine per segnalare la vettura sospetta ferma con i fari ancora accesi sul ciglio strada. Per gli inquirenti il delitto sarebbe maturato in ambienti criminali. Dentro al bagagliaio oltre al corpo dell’uomo infatti, è stato rinvenuto anche un capretto morto, dettaglio che avvalora la tesi della matrice relativa alla criminalità.

Maurizio Scorza secondo quanto emerso nelle ultime ore, ha precedenti per droga. Sui cadaveri sono stati rilevati numerosi fori provocati dai colpi di pistola da una o più persone. I carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari, dopo avere delineato in particolare la personalità di Scorza e ricostruito i suoi precedenti. Nell’attività investigativa che viene condotta dai militari, comunque, riguardo il movente del duplice omicidio, non viene tralasciata alcuna pista neanche quella della ‘ndrangheta, in quanto il 57enne è ritenuto vicino ad alcune cosche dell’Alto ionio cosentino Maurizio Scorza ma non aveva precedenti per mafia, ma solo per droga.