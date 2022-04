Dipignano: la segnalazione “strada stretta e piena di buche, Comune intervenga”

DIPIGNANO (CS) – “E’ una situazione insostenibile” scrive Alessio alla redazione di Quicosenza nel raccontare le condizioni in cui versa la zona in cui abita ovvero contrada Basso di Dipignano, ed in particolare “l’ultimo pezzo di strada che porta alla mia abitazione, letteralmente impraticabile”. “Abbiamo già rotto due volte la macchina e in un punto è addirittura uscito un tubo dall’asfalto che risulta consumato e deteriorato”.

“Per non parlare del buio. Non c’è un solo lampione. E tra gli altri problemi c’è quello che dalla stradina passiamo a malapena. In caso di un emergenza, se vi fosse necessità di correre in ospedale diventerebbe un bel problema. Abito con i miei nonni e sono comunque persone anziane. Infine lascia a desiderare anche la pulizia: l’erba non viene tagliata e d’estate la strada si restringe ulteriormente”.

“Inutile dire – spiega ancora Alessio – che sono stato al Comune svariate volte ottenendo sempre la stessa risposta ‘veniamo a fare un sopralluogo ed in settimana risolviamo’. Me la sento ripetere da più di un anno”. Nella zona insistono diverse abitazioni dove vivono almeno 5 famiglie e tutte sono costrette a percorrere questa strada.