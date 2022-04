San Giovanni in Fiore, Uil Fpl: «sindaco ritiri l’ordinanza che colpisce gli operatori sanitari»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «I dipendenti del 118 e in generale quelli di tutto l’ospedale di San Giovanni in Fiore, da anni si adoperano con professionalità e competenza, nonostante le ataviche carenze di personale, organizzative e strutturali, per offrire ai cittadini efficaci servizi di cura e soccorso. Riteniamo inaccettabile che il sindaco con l’ordinanza contingibile e urgente in materia sanitaria ex art.50 D.Lgs n.267/2000 TUEL, vada a colpire quegli stessi operatori sanitari che fino a qualche settimana fa chiamavamo “Angeli”». A dirlo è la segretaria della Uil Fpl di Cosenza, Susanna De Marco che ritiene «ancora meno accettabile che il sindaco di un’importante cittadina agisca senza sentire le parti sociali con un atto che di urgente e contingente non ha nulla”.

“Sono anni – spiega De Marco – che le organizzazioni sindacali denunciano la carenza di personale che nel caso di San Giovanni in Fiore riguarda principalmente i medici. Inoltre ci spiace dover evidenziare che se la questione è stata sollevata ad hoc per impedire il tanto dibattuto trasferimento di un’unità infermieristica in particolare, il sindaco, prima di agire, avrebbe dovuto chiedere di conoscere le motivazioni contenute nella relazione del Risk Management del 22 marzo scorso, hanno indotto i vertici dell’ASP ad assegnare la dipendente con nota del 30 marzo, in disponibilità della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di San Giovanni in Fiore».

«Sarebbe bastata la consultazione della citata relazione per apprendere che alla base c’è una incompatibilità ambientale che rendeva impossibile la piena operatività della PET a scapito proprio della salute dei dipendenti e della popolazione di cui si tratta nell’ordinanza. Siamo sicuri che se il sindaco avesse compreso appieno le difficoltà vissute dal personale della PET, certamente, avrebbe condiviso la scelta sostenuta dai vertici aziendali e avrebbe agito per assicurarsi che niente inficiasse l’operatività del servizio a tutela della salute della popolazione da Lei governata».

Nella lettera rivolta a Rosaria Succurro, la Uil Fpl di Cosenza chiede «l’immediata revoca dell’ordinanza che, oltre a creare confusione e preoccupazione, acquisisce i connotati di una mirata azione punitiva nei confronti degli operatori sanitari che tanto si spendono per la cittadinanza di San Giovanni in Fiore e che avrebbero bisogno di un sindaco capace di avviare un percorso condiviso per migliorare l’efficacia dell’azione pubblica in materia di Sanità».