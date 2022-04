L’albero del Giudice Falcone in 25 scuole della provincia di Cosenza

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) Si continua a lavorare per la riapertura del tribunale di Corigliano Rossano ed arrivano buone notizie dalla Regione Calabria. Il presidio di giustizia della cittadina ionica è stato chiuso circa 10 dieci anni fa a seguito della riforma della giustizia, ma, di fatto, dal 2012 sono stati tanti i problemi, sia per quanto concerne i rallentamenti che hanno subito i processi, sia per quanto riguarda le problematiche riscontrate dagli addetti ai lavori. A fronte di tutto ciò non c’è stato un riscontro adeguato in termini economici.

Le buone notizie, per il momento, arrivano dalla Regione Calabria: la proposta di legge firmata dal Consigliere regionale, Giuseppe Graziano, continua a riscuotere consensi. La commissione affari istituzionali del Consiglio regionale calabrese l’ha approvata all’unanimità e tutti i partiti sembrano essere concordi. La Regione, inoltre, si farebbe carico delle spese relative agli immobili, sia per quanto concerne la gestione, sia per quanto riguarda la manutenzione.