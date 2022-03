Corigliano Rossano, denunciò violenze e sevizie: donna ritratta le accuse

FAGNANO CASTELLO (CS) – Il Comune di Fagnano Castello è privo del medico di famiglia da oltre un mese e, come è prevedibile, sono numerosi i disagi per tutta la popolazione. Ad intervenire in merito è Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale: “Una comunità di oltre duemila abitanti – spiega Loizzo – non può rimanere senza la figura fondamentale dei servizi sanitari“.

“I cittadini di Fagnano sono impossibilitati a ricevere visite e ricette indispensabili a causa di questa carenza. Chiedo immediatamente al commissario La Regina dell’Asp di Cosenza – conclude Loizzo – di risolvere questo problema e di fare in modo che non si verifichino, in altre realtà del cosentino, le stesse, assurde situazioni registrate a Fagnano”.