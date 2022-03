Succurro nuovo presidente della Provincia, Gallo: “amministratrice di talento”

SAN FILI (CS) – Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Statale 107 Silana-Crotonese nel territorio di San Fili ed ha provocato il ferimento di almeno due persone, soccorse da altrettante ambulanze arrivate sul posto, insieme ad una pattuglia dei carabinieri per i rilievi della dinamica. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Punto ed una Renault Mégane, si sono scontrate tra loro poco dopo il primo ingresso per il Comune di San Fili. Le due auto provenivano da direzioni opposte e l’asfalto, in quel momento, era reso viscido dalla pioggia ma anche dal nevischio caduto a tratti per tutto il primo pomeriggio. Il tratto di Statale è rimasto parzialmente bloccato al traffico in entrambe le direzioni .