Pericoloso latitante si nascondeva in Sila, scatta il blitz dei carabinieri

SPEZZANO SILA (CS) – L’operazione per scovare il latitante Fernando Spagnolo, di 67 anni, di Stilo (Rc) è scattata nel pomeriggio ad Aria Macina, località della Sila cosentina. I carabinieri ed il gruppo dei Cacciatori di Calabria hanno fatto irruzione in un casolare nel quale l’uomo si nascondeva. Spagnolo è tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti nell’ambito dell’operazione “Doppio sgarro” eseguita lo scorso 8 marzo coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. L’uomo era irreperibile da maggio 2019 a seguito della condanna all’ergastolo emessa dalla Corte d’Assise d’Appello per l’omicidio di Marcello Geracitano avvenuto a Stilo il 16 gennaio 2005. Una sentenza confermata in Cassazione lo scorso settembre è stata confermata dalla Corte di Cassazione. In manette anche i fiancheggiatori che avrebbero dato ospitalità al latitante ritenuto tra i 100 più pericolosi d’Italia. Dalle prime indiscrezioni, all’interno del casolare, era stato ricavato una sorta di bunker, da dove si poteva accedere attraverso una botola praticata in un pavimento, sotto un frigorifero.

