CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I carabinieri hanno arrestato un 38enne, cittadino albaese, incensurato per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre gli stessi militari hanno anche scoperto un deposito di munizioni e materiali provento di furto.

L’attività investigativa ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, attesa l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, la condotta posta in essere dal 38enne che, a seguito di una perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di una busta contenente due involucri termo sigillati aventi all’interno rispettivamente 9,7 grammi (in pietra e polvere) di cocaina e 20 grammi di sostanza da taglio “mannite”.

I militari hanno poi individuato un rudere disabitato ubicato nell’area urbana coriglianese, all’interno del quale venivano rinvenute svariate cartucce da caccia e colpi per pistola di vario calibro, coltelli di varia tipologia, una busta termosaldata con sostanza mannite e materiale da confezionamento unitamente a refurtiva consistente in monili ed orologi. Il materiale predetto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, veniva posto sotto sequestro penale a carico di ignoti.