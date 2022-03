Lega, nominati i responsabili provinciali e comunali anche a Cosenza

COSENZA – “Organizzatevi, uccidete e bruciate lo Stato”. E’ uno degli appelli lanciati via Telegram da nove internauti indagati dalla Procura di Torino per riorganizzazione del disciolto partito fascista, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Numerose questa mattina le perquisizioni in tutta Italia da parte della Digos della Questura di Torino e della polizia postale, nell’ambito di un’indagine, coordinata dal pm Lisa Pazzè, su gruppi di discussione e chat usate per fare propaganda nazifascista. Ed anche per diffondere messaggi No Vax e No Green pass.

Canali con propaganda nazifascista e No Vax

Per mesi gli investigatori hanno monitorato il canale “Brudershaft thule”, ovvero la “Fratellanza di Thule”, e il gruppo di discussione, “Meine Ehre Heiβt Treue”, “Il mio onore si chiama lealtà”, che prendeva il nome dal motto delle SS. All’interno non c’erano solo frasi di stampo neonazista – “Onore ai camerati caduti per liberare il mondo dai giudei”; “Per gli ebrei siamo un problema, Hitler ci aveva messo in guardia” -, ma anche accuse al governo per le politiche sull’emergenza sanitaria: “Quelli che sono stati uccisi sono stati intubati, potevano salvarsi a casa”, oppure “Il Covid è una finzione. Conte, Speranza e Draghi stanno applicando protocolli assassini”. Non mancavano gli attacchi agli stranieri: “I negri non si vaccinano perché devono sostituire i bianchi come razza”.

Gruppo sul web, a capo un calabrese

Tra gli indagati tre piemontesi: una guardia giurata 53enne di Montalto Dora, nel Torinese, una parrucchiera 22enne e un muratore 50enne, entrambi di Alessandria. Ad amministrare il gruppo un italiano di 42 anni, originario di Scilla, in Calabria, ma residente in Germania, ad Aalen. Gli altri indagati vivono a Brescia, Brindisi, Rieti. Il più giovane uno studente di 19 anni di Lodi. Infine un operaio e un disoccupato di Treviso. Quest’ultimo era già stato denunciato mesi fa per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate No Vax, a Trieste e Genova. Per gli investigatori, la guardia giurata è vicino alla ‘Comunità politica di Avanguardia’, movimento che va oltre alle contrapposizioni di destra e sinistra, ma che come esempi annovera neofascisti del calibro di Stefano Delle Chiaie, fondatore di ‘Avanguardia Nazionale’, il comandante della X Mas Junio Valerio Borghese e il terrorista dei Nar Alessandro Alibrandi.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati tirapugni, manganelli, baionette, manette, bandiere con simboli nazisti e degli Hezbollah libanesi, libri d’area, busti e immagini di Mussolini e Hitler, nonché giornali d’epoca inneggiati alla supremazia della razza. In Germania è stata trovata una carabina ad aria compressa illegalmente detenuta. Anche le armi regolarmente denunciate, come quelle in possesso della guardia giurata, sono state tutte sequestrate.