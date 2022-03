Minorenne accoltellato “per uno sguardo di troppo” alla fermata dei bus: arrestato 16enne

CASTROVILLARI (CS) – Ieri i militari di Castrovillari hanno eseguito la misura cautelare personale del collocamento in comunità nei confronti di un 16enne ritenuto responsabile dei reati di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, minaccia aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio”.

La vicenda

Tutto ha inizio nel primo pomeriggio dello scorso 22 gennaio quando, nei pressi della stazione dei pullman, quotidianamente utilizzati dai ragazzi per raggiungere le scuole di questo centro urbano, a seguito di una banale discussione generata per uno sguardo di troppo o comunque non gradito, il minore arrestato, dopo aver estratto un coltello che nascondeva in tasca ed essersi avvicinato al coetaneo, ha sferrato il fendente. Fortunatamente la parte offesa è stata immediatamente soccorsa dalla madre di un suo compagno di scuola che, trovandosi a passare ed accortasi della gravità della ferita riportata, ha trasportato subito il ragazzo al Pronto Soccorso di Castrovillari. Dopo l’arrivo in ospedale e l’allarme lanciato ai carabinieri immediatamente sono stati avviati gli accertamenti del caso, consapevoli che l’evento, di per sé grave, era necessariamente da ritenersi ancor più allarmante in virtù dell’età adolescenziale degli interessati.

Le indagini

Pertanto, l’attività d’indagine condotta ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del minore, da ritenersi comunque innocente sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Le indagini avviate hanno permesso di ricostruire puntualmente quanto avvenuto il giorno dell’aggressione attraverso la raccolta di alcune testimonianze dirette di altri coetanei che, inermi, hanno assistito a quanto successo. Grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza presente nei pressi del luogo dei fatti, è stato subito individuato il presunto autore del gesto, almeno a livello indiziario, che senza alcuna provocazione o colluttazione avvenuta con la vittima ma per un presunto sguardo di troppo rivoltogli, si è avvicinato al ragazzo ed ha estratto il pugnale, colpendo con un gesto improvviso ed inaspettato tale da lasciare stupiti anche gli altri coetanei presenti.

Se da un punto di vista è opportuno sottolineare positivamente come la lama, della lunghezza di 12 cm, ha colpito la parte inferiore della mandibola, evitando per pochi centimetri il collo, d’altra parte lo sfregio creato sul volto, dopo 18 punti di sutura ed un’attenta operazione, è stato giudicato purtroppo di natura permanente. Nel corso degli accertamenti è emerso tra l’altro come il minore, già in altre occasioni, aveva portato con sé l’arma da taglio. Non è bastata l’ammissione di colpevolezza assunta dal 16enne.